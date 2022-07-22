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IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри

П'ятниця, 22 липня 2022, 12:02 - Олексій Павлиш

Міністерство цифрової трансформації України заявило, що IT-школи, що є резидентами Дія.City, більше не будуть сплачувати ПДВ.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри в Telegram.

"Завдяки цьому в Україні з'явиться більше можливостей для розвитку неформальної IT-освіти, яка стане якіснішою та доступнішою для українців.

А також створиться більше висококваліфікованих кадрів та пришвидшиться розвиток IT-галузі", - пояснили в міністерстві.

"Це важлива частина реформи IT-освіти. Звільнення edtech-ринку від ПДВ надасть компаніям більше можливостей для розвитку, у них буде більше ресурсів для масштабування.

За підрахунками експертів, до 2030 року українському IT-сектору знадобиться щонайменше 500–600 тисяч спеціалістів. Тому наш пріоритет - забезпечити якісною освітою людей, які хочуть працювати в IT", - додав глава Мінцифри Михайло Федоров.

Економічна правда

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