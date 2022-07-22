Росіяни відібрали у фермерів Луганщини і вивезли 70 тисяч тонн зерна нового врожаю – Гайдай

Росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини і вивезли близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, через це в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї.

"Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки.

Так, два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" – майже завершили збирання врожаю", - зазначив Гайдай.

Проте, за його словами, зерно "націоналізувало" кубанське підприємство.

За оперативними даними, вже вивезено майже 70 тис тонн зерна нового врожаю.

ВІДЕО ДНЯ

У Департаменті агропромислового розвитку Луганської ОВА зазначають, що до початку російського вторгнення ці агроформування були найпотужнішими підприємствами регіону.

"Питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала більше 10 відсотків.



Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на Кубань", - додав Гайдай.

Економічна правда