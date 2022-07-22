Підсанкційних росіян зобов'язали декларувати свої активи в ЄС

Росіяни, які потрапили під санкції, повинні будуть розкрити свої активи в країнах ЄС відповідно до нового санкційного пакету - невиконання цих вимог буде вважатись обходом санкцій і може призвести до арешту незадекларованих активів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на повідомлення Ради ЄС..

"Фізичні та юридичні особи, додані до санкційного списку ЄС, повинні будуть надавати відповідним органам інформацію про будь-які кошти чи інші економічні ресурси, якими вони володіють або контролюють у Європі.

Невиконання цього буде вважатися обходом санкцій блоку", - пише агентство.

Зазначається, що країни ЄС обговорюють пропозицію оголосити ухилення від санкцій злочином, щоб забезпечити правову основу для арешту активів.

Згідно із задумом, рішення про притягнення окремих осіб до відповідальності за порушення санкцій зможуть приймати суди держав-членів блоку.

Зрештою, ці рішення можуть призвести до конфіскації активів, які не були задекларовані. За словами чиновника, цей крок задуманий, щоб стимулювати людей, які потрапили під санкції, звітувати про свої активи.

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Чинний режим санкцій ЄС передбачає заморожування підсанкційних активів. Це означає, що вони не можуть бути використані та після закінчення терміну санкцій будуть розморожені.

Bloomberg додає, що управління замороженими активами дорого обходиться державам-членам ЄС - і Брюссель шукає способи посилити свої повноваження, щоб мати можливість не заморожувати, а конфіскувати активи, щоб використовувати їх у тому числі для відновлення України після завершення війни.

Нагадаємо:

Країни Європейського союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.

Економічна правда