Банки групи Raiffeisen припиняють обмін готівкової гривні на іноземну валюту за кордоном

Банки Групи Райффайзен у Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії припиняють обмін готівкової гривні із 25 липня у зв'язку з рішенням НБУ.

Про це повідомили в українському Райффайзен Банку.

Там нагадали, що Нацбанк України вніс 21 липня зміни до своїх нормативних документів, відповідно до яких, починаючи з понеділка 25 липня 2022 року, комерційним банкам України буде заборонено купувати готівкову гривню у іноземних фінансових установ.

"Тому банки Групи Райффайзен у Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії припиняють обмін готівкової гривні із зазначеної дати", - йдеться у повідомленні.

"Райффайзен Банк першим серед українських банків забезпечив перевезення гривневої готівки з Європи в Україну.

За час надання цієї послуги українці обміняли більш ніж 1,1 млрд грн готівкою на місцеву валюту у мережі Групи Райффайзен", - заявили в банку.

Економічна правда