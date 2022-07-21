США розслідують китайську Huawei щодо перехоплення даних із військових баз – Reuters

США проводять розслідування щодо китайського телеком виробника Huawei через побоювання, що обладнання компанії може перехоплювати і передавати Китаю приватну інформацію з військових баз.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох співрозмовників, знайомих із процесом.

Американська влада стурбована тим, що Huawei може отримати конфіденційні дані про військові навчання та стан готовності баз і персоналу за допомогою обладнання на американських вежах стільникового зв’язку, оснащених його обладнанням. Штати побоюються, що Huawei може перехоплювати конфіденційну інформацію з військових баз і ракетних шахт, і передавати її до Китаю.

У квітні 2021 року Міністерсво торгівлі США викликало Huawei до суду, щоб дізнатися про політику компанії щодо обміну даними, які її обладнання може отримувати з мобільних телефонів, з іноземними сторонами. Зокрема, йдеться про повідомлення та геолокаційні дані.

Вісім нинішніх і колишніх урядовців США заявили, що розслідування відображає тривалу стурбованість національною безпекою щодо компанії, яка вже потрапила під низку обмежень США в останні роки.

Якщо Міністерство торгівлі визначить, що Huawei становить загрозу національній безпеці, санкції можуть вийти за межі накладених Федеральною комісією зв’язку обмежень. Штати можуть заборонити всі транзакції США з Huawei, вимагаючи від телекомунікаційних операторів США швидко позбутися всього обладнання компанії.

Брендан Карр, один із п’яти уповноважених Комісії, сказав, що вишки мобільного зв’язку навколо авіабази Мальмстром у штаті Монтана – однієї з трьох, які контролюють ракетні поля в Сполучених Штатах – працюють за технологією Huawei.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє китайським технологічним компаніям Huawei та ZTE отримувати ліцензії на нове обладнання від регуляторів США.

У США Huawei звинувачують в шпигунстві і роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці.