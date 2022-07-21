Німеччина планує заповнити сховища газу до 95% через енергетичний шантаж Росії

Німеччина підвищила свої цілі щодо зберігання газу до 95% до 1 листопада через стурбованість щодо здатності країни опалювати будинки та працювати на заводах цієї та наступної зими.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву міністра економіки Роберта Габека.

Тепер уряд вимагатиме, щоб сховища були заповнені на 95% до 1 листопада порівняно з попереднім рівнем у 90%.

Цей крок підвищує ймовірність того, що адміністрація канцлера Олафа Шольца втрутиться в управління сховищами газу. Габек попередив операторів ПСГ, що їх можуть позбавити контролю над об’єктами, якщо вони не виконають вимоги.

"Насправді Росія використовує свою велику силу – надто велику силу, яку ми надали Росії – для шантажу Європи та Німеччини, і щодня показує себе небезпечним фактором у постачанні енергії", – сказав Габек.

Нові цілі Німеччини щодо зберігання були встановлені на рівні 75% на 1 вересня та 85% на 1 жовтня, сказав Габек.

Зараз запаси газу в країні становлять приблизно 65%. Знадобиться близько місяця, щоб підвищити рівень до вересневої мети. Крім того, рівень запасів у сховищах знизився протягом двох із десяти днів, протягом яких Північний потік-1 було вимкнено на ремонт.

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Нагадуємо:

Після технічного обслуговування "Північного потоку-1" вранці в четвер знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом.