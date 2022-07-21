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Levi's знайшов покупця на частину магазинів у РФ – ЗМІ

Четвер, 21 липня 2022, 18:55 - Олексій Павлиш

Мережа Levi Strauss & Co (бренд Levi's), яка йде з РФ, домовилась про продаж прав оренди на свій магазин у торговому центрі "Авіапарк" в Москві та частину товарного стоку російському дистриб'ютору спортивних брендів Lestate.

Про це пише РБК із посиланням на представника дистриб'ютора.

За його словами, компанії домовляються про продаж й інших точок Levi's, але він не уточнив їх кількість та назви торгових центрів.

Факт переговорів про передачу прав оренди на інші магазини підтвердило джерело видання, знайоме з перебігом угоди від американської сторони.

У російському представництві Levi's угоду не коментують.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co вирішила покинути російський ринок після 29 років роботи: компанія зупинила постачання товарів та шукає покупців на роздрібний бізнес.

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