Цьогоріч міжнародні резерви України скоротяться до $21 мільярда – НБУ

Національний банк очікує, що скорочення міжнародних резервів у другому півріччі становитиме 8,6% до 20,8 млрд доларів – такий рівень збережеться у 2023 році.

Про це повідомляє Інтерфакс-України з посиланням на прогноз НБУ.

На кінець 2023 року, натомість, резерви становитимуть 21,2 млрд доларів, а 2024 року зростуть до 28,7 млрд доларів.

Крім того, НБУ очікує продовження емісії гривні шляхом викупу державних облігацій на рівні 30 млрд грн на місяць.

"В нашому прогнозі закладаються обсяги по 30 млрд грн на місяць до кінця року, і така контрольована емісія має всі шанси реалізуватись у вигляді тих показників інфляції, які ми заклали у наш базовий сценарій", – розповів у ході брифінгу у четвер голова регулятора Кирило Шевченко.

Від початку повномасштабної війни НБУ вже профінансував бюджет на 225 млрд грн і розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн.

Шевченко наголосив, що важливими залишаються інші джерела фінансування – комерційні запозичення на внутрішньому ринку, міжнародна допомога, а також робота над зростанням доходів бюджету та обмеженням його видатків.