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Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із Росії

Четвер, 21 липня 2022, 16:58 - Олексій Павлиш

Алкогольні компанії Beam Suntory та Edrington заявили, що продадуть спільне підприємство Maxxium Russia місцевому керівництву.

Про це йдеться у заяві Beam Suntory.

Після вторгнення РФ в Україну компанії на початку березня призупинили поставки алкоголю до Росії.

Після цього компанії "почали переглядати підходи до майбутнього російського бізнесу", йдеться у пресрелізі.

"Ми визначили, що найкращий спосіб вийти з ринку - це продаж російського спільного підприємства місцевій команді. Поставки від Beam Suntory будуть призупинені, оскільки ми продовжуємо дотримуватись усіх чинних законів, включаючи міжнародні санкції", - пояснили в компанії.

Економічна правда

компанії Росія алкоголь
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