Турбіна для "Північного потоку" прибула до Німеччини на початку тижня

За словами федерального міністра економіки Німеччини Роберта Габека, відремонтована турбіна для російського газогону "Північного потоку" на початку тижня прибула з Канади до його країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ще напередодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн стверджувала, що турбіну "Північного потоку" перевозять із Канади.

Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини. У Москві наголошували, що повне припинення постачання газу "Північним потоком-1" пов'язане із терміново необхідними роботами на інфраструктурі газопроводу, але насамперед із виходом з ладу турбіни "Siemens", привезеної до Канади для ремонту.

Досі неясно, скільки газу Росія тепер хоче постійно транспортувати трубопроводом. До припинення постачання 10 днів тому завантаження балтійського трубопроводу складало лише 40%. Останні кілька днів з'явилися ознаки того, що Росія може ще більше скоротити обсяги постачання газу.

Раніше уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Після технічного обслуговування "Північного потоку-1" вранці в четвер знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом.

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Європейска правда