США знайшли на конфіскованій яхті Керімова ймовірне яйце Фаберже: може коштувати мільйони доларів

У США повідомили, що знайшли на борту яхти Amadea російського олігарха Керімова, яка була конфіскована урядом Фіджі на вимогу США минулого місяця, предмет, що нагадує яйце Фаберже.

Про це заявила перша заступниця міністра юстиції - генерального прокурора США Ліза Монако, повідомляє The Guardian.

"Ми знаходимо справді цікаві речі [на заарештованих яхтах]. На одній з них ми знайшли яйце Фаберже - або, ймовірно, яйце Фаберже. Тож стає все цікавіше і цікавіше", - розповіла Монако, виступаючи на безпековому форумі в американському Аспені.

Вона не уточнила, про яку саме яхту йдеться, але зазначила, що зараз судно пришвартоване у затоці Сан-Дієго, куди прибуло з Фіджі у червні.

7 червня Верховний суд Фіджі дозволив США вивезти за межі острова суперяхту Amadea, яка була затримана на запит Вашингтона. Наприкінці минулого місяця її доставили до Сан-Дієго.

У США заявляють, що судно належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, який потрапив під санкції.

Офіційний власник яхти - зареєстрована на Кайманових островах компанія Millemarin Investments - стверджує, що судно не належить Керімову.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Монако, якщо справжність знайденого яйця підтвердиться, його вартість може становити "мільйони доларів".

Ювелір Карл Фаберже створив лише 50 яєць для російської імператорської родини і не всі з них збереглися, зазначає The Guardian.

"Ми працюємо з нашими колегами з правоохоронних органів у всьому світі, щоб проводити обшуки на цих яхтах, щоб переконатися, що ми маємо повноваження і ми можемо звернутися до суду, заарештувати їх і потім конфіскувати доходи", - зазначила Монако.

Вона додала, що підтримує ідею конфіскації прибутку від заарештованих активів, у тому числі на відновлення України.

Економічна правда