Португалія та Іспанія проти планів ЄС скоротити споживання газу

У Португалії та Іспанії є опір тиску Європейського союзу, який закликав країни скоротити споживання газу на 15%.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Міністр енергетики Португалії Жоао Галамба заявив, що його країна "категорично проти" непропорційної та нестійкої пропозиції ЄС.

За його словами, пропозиція не враховує особливих гідроенергетичних потреб Іспанії та Португалії. Через нинішню посуху обидві країни змушені виробляти більше електроенергії на газових електростанціях.

Міністр енергетики Іспанії Тереза ​​Рібера також заявила, що не хоче диктувати споживачам обмеження споживання газу.

"Ми не будемо вводити закон, що диктує температуру термостатів у квартирах", - заявила вона.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

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Комісія настійно закликає всі держави-члени розпочати інформаційні кампанії для широкомасштабного сприяння скороченню опалення та охолодження у приватних будівлях.

Європейська правда