Суд заборонив будівництво гірськолижного курорту на Закарпатті

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Суд скасував розпорядження Тячівської та Рахівської районних державних адміністрацій щодо затвердження детального плану територій, яким передбачалося будівництво масштабного гірськолижного курорту на гірському масиві Свидовець.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Закарпатського окружного адміністративного суду, повідомляє Zahid.net.

Як повідомила адвокатка позивача ГО "Екологія-Право-Людина" Ольга Мелень-Забрамна, наразі суд проголосив лише резолютивну частину.

"Наш позов задоволено повністю, суд скасував розпорядження Тячівської та Рахівської РДА щодо затвердження ДПТ для будівництва гірськолижного курорту на Свидовці. Мотивацію суду дізнаємось пізніше, коли буде опублікований повний текст рішення", – зазначила Мелень-Забрамна.

Справа про будівництво гірськолижного курорту на гірському масиві Свидовець на Закарпатті тягнеться із 2017 року.

Про плани побудувати на Свидовці гірськолижний курорт стало відомо ще у 2016 році. Тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив про домовленості із власниками "Буковелю" щодо продовження курорту на територію Закарпаття.

Згідно з озвученими планами, це мав бути гірськолижний курорт, втричі більший за "Буковель". Планувалося, що на території гірського масиву побудують 60 готелів, 120 ресторанів, а також фітнес-центри, магазини, банки, багаторівневі парковки для автомобілів та приватний аеродром.

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Проти будівництва мега-курорту виступали екологи, природоохоронці та місцеві мешканці, які обурювалися планами збудувати гігантський курорт на Свидовці.

Крім того, юристи-екологи неодноразово заявляли, що ні громаді, ні активістам забудовники не дали можливості належно ознайомитися із детальними планами територій для будівництва курорту.

Активісти руху Free Svydovets також заявляли, що громадські слухання у селах, дотичних до місцевості, де запланований курорт, були проведені із порушеннями, а детальні плани території курорту не доступні громадськості й понині.

У вересні 2021 року Верховний суд скасував рішення попередніх інстанцій стосовно будівництва гірськолижного курорту на Свидовці та відправив справу знову на розгляд Закарпатського окружного адміністративного суду.