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LinkedIn став доступний українською

Четвер, 21 липня 2022, 12:43 - Олексій Павлиш

Соцмережа для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn тепер доступна українською - вона з’явилась у переліку мов у налаштуваннях.

На це звернули увагу користувачі соцмережі, пише AIN.UA.

Щоб змінити мову на українську у десктопній версії, варто натиснути на іконку власного профілю у правому верхньому кутку та обрати Language - у переліку можна буде вибрати українську.

 
скриншот з Linkedin

При цьому, мобільна версія LinkedIn оновиться автоматично, якщо мова вашого телефону - українська. Якщо ж мова у додатку не змінилася, потрібно його перевстановити.

AIN.UA додає, що, попри такий крок і факт, що формально соцмережа пішла з РФ, користувачі помічали, що вона блокує акаунти та пости, які висвітлюють злочини РФ проти України та закликають підтримувати ЗСУ донатами.

"Водночас росіянам публікувати символіку, що прирівнюється світом до сучасної свастики, LinkedIn не забороняла", - пише видання.

Економічна правда

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