Tesla перервала низку рекордних за доходами кварталів і продала 75% своїх біткоїнів

Виробник електромобілів Tesla прозвітував про вищий квартальний прибуток, ніж очікували аналітики Уолл-стріт.

Про це йдеться в останньому звіті Tesla для акціонерів.

При цьому, компанія перервала низку рекордних квартальних доходів - виручка впала з $18,76 млрд у попередньому кварталі до $16,93 млрд у звітному.

Після закриття торгів акції Tesla зросли на 1,5%.Порівняно з піком цін у листопаді вони впали приблизно на 40%.

Засновник і гендиректор компанії Ілон Маск на телефонній конференції для інвесторів заявив, що очікує зниження інфляції до кінця 2022 року і не бачить у Tesla проблем з попитом.

Як зазначає Reuters, рівень цін на електромобілі мільярдер назвав "бентежним". Так, ціна у США на Tesla Model Y зараз становить $65 990, з початку 2021 року ця модель подорожчала більш ніж на 30%.

При цьому, Tesla пообіцяла рекордну другу половину 2022 року та підтвердила свою мету за середньорічним зростанням - на 50% протягом багаторічного періоду. Проте компанія не поставила конкретних цілей на постачання 2022 року.

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Також зазначається, що Tesla опублікувала скоригований прибуток у розмірі $2,27 на акцію за квартал проти консенсус-прогнозу аналітиків Уолл-стріт у $1,81 за акцію.

Також Tesla заявила, що конвертувала приблизно 75% своїх біткоїнів у фіатну валюту - це додало до її балансу $936 млн.

Маск на телефонній конференції пояснив, що продаж був зроблений для збільшення ліквідності в період антиковидних обмежень у Китаї.

При цьому, Tesla не продала жодного зі своїх активів у Dogecoin.

Маск попросив не сприймати продаж криптовалюти як "якийсь вирок біткоїну" і додав, що компанія відкрита для збільшення своїх активів у криптовалюті в майбутньому.

Економічна правда