Машинобудівний гігант ABB виходить з російського ринку через війну в Україні

Швейцарська компанія ABB, що спеціалізується в галузі електротехніки, енергетичного машинобудування та інформаційних технологій, вирішила покинути російський ринок через триваючу війну в Україні та вплив санкцій.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії від 21 липня.

При цьому, фінансовий вплив у другому кварталі: -57 мільйонів доларів, з яких -23 мільйони доларів вплинуть на грошовий потік у третьому кварталі.

"Коли почалася війна, ABB припинила приймати нові замовлення в Росії. Водночас вона виконує невелику кількість існуючих договірних зобов’язань з місцевими клієнтами, дотримуючись чинних санкцій.

Більшість робочої сили АBB в РФ перебуває у відпустці з березня цього року, і компанія докладе всіх зусиль, щоб підтримати їх, переналаштовуючи свою діяльність у контрольований спосіб", - йдеться у повідомленні.

У АBB близько 750 співробітників в Росії і два виробничі майданчики, розташовані в Московській області і Липецьку, а також кілька сервісних центрів.

На Росію припадало приблизно 1-2 відсотки річного доходу АBB до того, як група припинила приймати нові замовлення.

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Економічна правда