Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn планує відправляти кілька складів з українським зерном на тиждень - більшість вантажів надходитимуть через Румунію.

Про це заявив офіційний представник компанії DB Cargo - "дочки" концерну, пише DW.

Зазначається, що Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до портів Німеччини для подальшого транспортування до інших країн.

Для цього він планує переорієнтувати мережу, створену для доставки гуманітарної допомоги.

Зокрема, зерно доставлятимуть до портів Росток, Гамбург, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафена.

"Більшість вантажів надходитиме через Румунію, яка має протяжний кордон з Україною і має інфраструктуру, потрібну для перевезення сільгосппродукції. Ще частину вантажів планують перевозити Польщею", - йдеться у повідомленні.

"Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна", - зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів.

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За даними Reuters, Deutsche Bahn планує відправляти кілька залізничних поїздів на тиждень.

Економічна правда