В управління АРМА передали агротехніку російського виробника на 100 мільйонів

Столична прокуратура передала в управління АРМА комбайни та жатки російського виробника на суму понад 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram.

"За клопотанням Київської міської прокуратури в управління АРМА передано 22 одиниці сільськогосподарської техніки російського виробника, які були ввезені на територію України з РФ. Вартість цієї техніки становить понад 100 млн грн.

Прокурори столичної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

У межах провадження на території митного терміналу провели огляд, у ході якого вилучили 22 одиниці сільськогосподарської техніки - 11 комбайнів та 11 жаток російського виробника, які були імпортовані на територію України з РФ. Завод з виробництва техніки знаходиться в м. Ростов-на-Дону.

фото: ОГП

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві.

Економічна правда