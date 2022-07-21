В управління АРМА передали агротехніку російського виробника на 100 мільйонів
Столична прокуратура передала в управління АРМА комбайни та жатки російського виробника на суму понад 100 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в Telegram.
"За клопотанням Київської міської прокуратури в управління АРМА передано 22 одиниці сільськогосподарської техніки російського виробника, які були ввезені на територію України з РФ. Вартість цієї техніки становить понад 100 млн грн.
Прокурори столичної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.
У межах провадження на території митного терміналу провели огляд, у ході якого вилучили 22 одиниці сільськогосподарської техніки - 11 комбайнів та 11 жаток російського виробника, які були імпортовані на територію України з РФ. Завод з виробництва техніки знаходиться в м. Ростов-на-Дону.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві.
Економічна правда