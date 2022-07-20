"Укргазвидобування" запустило нову надглибоку свердловину на Полтавщині

АТ "Укргазвидобування" (УГВ) запустило в роботу нову надглибоку свердловину на Полтавщині, яка має глибину понад 6 000 м та дає близько 100 тис куб. м газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

За її даними, бригада "Укрбургазу" виконала складні роботи, оскільки свердловина була не лише глибока, а й мала похило-направлений профіль.

"Роботи виконали раніше за термін, запланований ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини - це додаткові кубометри газу для країни", - заявив в.о. генерального директора УГВ Олександр Романюк.

Економічна правда