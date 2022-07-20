"Укргазвидобування" запустило нову надглибоку свердловину на Полтавщині
Середа, 20 липня 2022, 17:57 -
АТ "Укргазвидобування" (УГВ) запустило в роботу нову надглибоку свердловину на Полтавщині, яка має глибину понад 6 000 м та дає близько 100 тис куб. м газу на добу.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
За її даними, бригада "Укрбургазу" виконала складні роботи, оскільки свердловина була не лише глибока, а й мала похило-направлений профіль.
"Роботи виконали раніше за термін, запланований ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини - це додаткові кубометри газу для країни", - заявив в.о. генерального директора УГВ Олександр Романюк.
Економічна правда