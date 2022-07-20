У Британії погодили будівництво нової АЕС, яка забезпечить 7% потреби в енергії

Уряд Великої Британії видав дозвіл на будівництво нової атомної електростанції Sizewell C у графстві Саффолк - передбачається, що АЕС буде виробляти електроенергію з низьким вмістом вуглецю, достатню для забезпечення 6 млн будинків.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі британського уряду від 20 липня.

Зазначається, що два реактори нової АЕС вироблятимуть 3,2 ГВт електроенергії - це достатньо для забезпечення 6 млн будинків.

При цьому, вартість проєкту - 20 млрд фунтів стерлінгів: більшість коштів має інвестувати французька енергетична компанія EDF.

У компанії заявили, що станції забезпечуватиме 7% потреб Великої Британії в електроенергії та працюватиме 60 років.

АЕС Sizewell C побудують поруч із працюючою станцією Sizewell B і станцією Sizewell A, закритою на початку століття.

Наразі у Британії працюють шість АЕС, які забезпечують близько 16% електроенергії в країні, але за планом до 2030 року всі вони, крім однієї, мають бути виведені з експлуатації.

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Економічна правда