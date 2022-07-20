Ціни на бензин у США опустилися до мінімуму за останні два місяці

Середня вартість бензину у США становить 4,46 дол за галон (3,8 л) - вперше з травня вона опустилася нижче за позначку $4,5 за галон, скоротившись на 10%.

Про це свідчать дані Американської автомобільної асоціації.

"Постійне падіння пояснюється зниженням внутрішнього попиту на бензин на заправних станціях і значно нижчою світовою ціною на нафту. Вартість бареля нафти становить близько 90 доларів США, порівняно зі 110 доларами два тижні тому", - пояснили в асоціації.

Найзначніше ціни за минулий тиждень скоротилися у Вашингтоні (на $0,21), Огайо ($0,2) та Техасі ($0,19). Найдешевший бензин зараз у штатах Південна Кароліна (в середньому $4,02 за галон), Техас та Джорджія ($4,03). Найдорожчий - у штаті Каліфорнія ($5,8 за галон).

"Світові ціни на нафту пішли вниз, що дозволило переробникам знизити кінцеві ціни на бензин", - зазначив представник ААА Ендрю Гросс.

Крім того, зараз у країні дещо скоротився попит на бензин, хоч ми й перебуваємо на піку туристичного сезону, зокрема серед автовласників", - додав він.

Економічна правда