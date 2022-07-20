Уряд Естонії просить споживачів газу в своїй країні економити

Міністерство економіки й комунікацій Естонії закликає споживачів газу в своїй країні за можливості обмежити його використання та розглянути альтернативні види палива.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наприклад, виробники тепла, які мають можливість використовувати альтернативні види палива, наприклад сланцеву олію, за першої можливості мають перейти на них.

Також усі користувачі природного газу повинні меншою чи більшою мірою вживати заходів енергоефективності", – підкреслюється в листі заступника глави міністерства Тімо Татару меру Таллінна Михайлу Килварту.

За словами заступника міністра, такі заходи дозволять забезпечити достатньо запасів природного газу на весь опалювальний сезон, а також безперервність його постачання усім соціально незахищеним групам споживачів.

"Переходу на альтернативні види палива за один день не здійснити – потрібен запас часу для того, щоб знайти потрібні види палива та забезпечити їх постачання", – наголосив Татар.

Він вважає, що наразі немає потреби оголошувати в Естонії надзвичайний стан у зв'язку з відсутністю достатніх запасів газу, проте потрібно вжити заходів, щоб організувати гарантоване надання життєво важливої послуги газопостачання.

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