У Міненерго закликали Європу використовувати українські підземні сховища газу

У Міністерстві енергетики України закликали європейські країни використовувати українські підземні сховища газу для зберігання запасів газу на зиму.

Про це заявив міністр Герман Галущенко під час експертної дискусії "Вплив війни в Україні на енергетичний сектор", організованій з нагоди асоціації України з Міжнародним енергетичним агентством.

За словами Галущенка, лише солідарність європейських держав дасть змогу протистояти російському шантажу в енергетичні сфері.

"Росія використовує газ, щоб роз’єднати нас. Але тимчасова вигода при закупівлі газу сприяє продовженню російського впливу на європейські країни.

Ми маємо об’єднатися, щоб знищити можливість для шантажу та маніпуляцій з боку росії. Лише разом ми можемо перемогти у цій війні. Наступна зима має стати останньою, коли росія ще зможе висувати свої вимоги у газовій сфері", - зазначив міністр.

Також він закликав європейські держави використовувати українські газові сховища для зберігання запасів газу, адже це допоможе забезпечити стабільне газопостачання взимку.

"Ми маємо найбільші ПСГ у Європі. Вони безпечні, і зберігати в них газ комерційно вигідно", - заявив глава Міненерго.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за його словами, Україна може допомогти замістити російські вугілля та газ завдяки експорту електроенергії до Європи.

"На сьогодні ми маємо профіцит електроенергії і технічну можливість значно збільшити експорт електроенергії.

Комерційна торгівля між Україною і Європою буде взаємовигідною, адже ми можемо постачати електроенергію за нижчими цінами, а натомість отримаємо кошти, так необхідні для нашого електроенергетичного ринку, який постраждав від руйнування інфраструктури і генеруючих потужностей через бойові дії та падіння споживання внаслідок війни", - додав міністр.

Економічна правда