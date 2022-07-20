Китай нарощує купівлі російської нафти: знижка сягає в 10%

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Внаслідок купівлі Китаєм дешевої російської нафти дисконт на неї сягає 10% проти барелів аналогічної якості з інших країн.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трейдерів.

Російська нафта ESPO зі сходу країни пропонується зі знижкою від 10 до 12 доларів за барель порівняно з конкурентними сортами з Бразилії. Потік дешевої російської сирої нафти до Китаю вже змусив Іран знизити ціну деяких її сортів і спричинив скорочення експорту нафти із Західної Африки.

Ціна ESPO приблизно на 10% нижча, ніж бразильські сорти на кшталт Lula та Sapinhoa з урахуванням таких витрат, як фрахт. Ці сорти користуються попитом на китайських нафтопереробниках через відносно низький вміст сірки та значний вихід дистилятів, передусім – дизпалива.

Китай та Індія суттєво наростити імпорт російської нафти після того, як більшість країн Європи та США припинили прямий імпорт з РФ після її вторгнення в Україну.

За словами трейдерів, ESPO з поставкою в Китаї пропонується зі знижкою приблизно від 1 до 2 доларів за барель проти лондонської ціни на нафту Brent. Для порівняння, сорти Lula та Sapinhoa пропонуються з надбавкою близько 10 доларів до еталону.

Трейдери кажуть, що російські сорти, такі як ЕСПО, є одними з найдешевших на спотовому ринку, з огляду на їхню якість і продуктивність. При цьому, з РФ вантажі можуть бути доставлені до Китаю приблизно за п’ять днів, а з Бразилії – терміном до двох місяців.

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