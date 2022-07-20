Завдяки оновленню ПП "Краківець" пропускна здатність зросла в понад половину

Середньодобова кількість вантажівок, які виїхали з України через пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею за місяць після оновлення в рамках проєкту "Відкритий кордон", зросла на 51% – до 423.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

"Реалізація пілотного проєкту на пункті "Краківець – Корчова" дозволила збільшити середньодобову кількість пропущених в Польщу вантажівок на 51% та скоротити черги на кордонах", – зазначили в Мінінфраструктури.

У відомстві нагадали, що проєкт "Відкритий кордон" – це не лише стратегічний розвиток логістики на європейському напрямі, але й один із проєктів "виживання" для української економіки.

"В умовах блокади морських портів нарощування пропускних здатностей автомобільних пунктів пропуску надає можливість підтримувати українських експортерів та покращувати продовольчу ситуацію у світі ", – додали у повідомленні.

Наразі на пункту пропуску тривають роботи з облаштування майданчиків для простою вантажівок, окремого терміналу для огляду автобусів, здатного пропускати до 50 транспортних засобів на добу, та навісу над павільйонами для митного та паспортного контролю.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, найближчим часом планується масштабувати "Відкритий кордон" на інші пункти пропуску. Серед пріоритетів – найбільш завантажений пункт на українсько-польському кордоні "Ягодин – Дорогуськ".

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Нагадуємо:

20 червня на кордоні з Польщею відновив роботу оновлений пункт пропуску "Краківець – Корчова".

Кількість смуг для вантажівок збільшили з 4 до 10 та створили додаткові павільйони для митного і паспортного контролю.

Також збільшили кількість прикордонників та митників на пункті пропуску. Для їхньої роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі.

Економічна правда