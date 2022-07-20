Майже весь топменеджмент "Ростеха" не перебуває під санкціями ЄС і партнерів – дослідження

Під санкції ЄС, Великої Британії та України не потрапили 8 із 9 топ-менеджерів головної російської оборонної корпорації "Ростех". Натомість США запровадили санкції проти всіх очільників ключових посад "Ростеха" включно з гендиректором Сєргєєм Чємєзовим.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти РФ.

Так, під санкціями ЄС, Великої Британії та України досі не перебувають:

Ігор Зав’ялов (заступник генерального директора, член правління)

Владімір Артяков (заступник генерального директора)\

Дмітрій Леліков (заступник генерального директора)

Максім Виборних (заступник генерального директора)

Алєксандр Назаров (заступник генерального директора)

Ніколай Волобуєв (керуючий директор)

Олег Євтушенко (виконавчий директор)

Наталья Борисова (головна бухгалтерка, членкиня правління).

Зазначається, що Канада, Швейцарія, Австралія, Японія та Нова Зеландія також не запровадили санкції на керівництво російської державної корпорації "Ростех".

Водночас США наклали санкції на весь перелік топ-менеджерів корпорації включно з її очільником Сєргєєм Чємєзовим.

"Чємєзов є однією з найбільш впливових фігур РФ, а також давнім другом та соратником Владіміра Путіна. Історія взаємин Чємєзова та Путіна розпочалися ще в Німецькій Демократичній Республіці, де російські чиновники працювали разом по лінії КДБ.

Чємєзов є членом бюро Вищої ради правлячої партії рф "Єдина Росія". Останні 15 років очолює "Ростех" з дати його створення – з 2007 року", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, корпорація "Ростех" є ключовою структурою російського оборонно-промислового комплексу, до якої входять понад 700 компаній і організацій, зокрема АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертольоти Росії", "Уралвагонзавод", "Роселектроніка", Концерн Калашніков та інші.

Раніше в Trap Aggressor повідомили, що під санкції ЄС не потрапили семеро членів Військово-промислової комісії РФ, з яких пʼятеро також не перебувають під санкціями США та Великої Британії.

Комісія, очільником якої є Путін, координує діяльність органів виконавчої влади з питань реалізації основ військово-технічної політики РФ та основ державної політики в галузі розвитку оборонно-промислового комплексу.

Вона займається розвитком оборонно-промислового комплексу, мобілізаційною підготовкою економіки держави, виробництвом озброєння, спецтехніки та формуванням державного оборонного замовлення РФ.

Економічна правда