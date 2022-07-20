Японський виробник сталі Nippon провів найдорожчу в історії країни закупівлю СПГ – ЗМІ

Японський Nippon Steel Corp - другий найбільший виробник сталі у світі - придбала партію скрапленого природного газу (СПГ) за найвищою ціною в історії країни на тлі зростаючих побоювань щодо зривів поставок СПГ з Росії.

Про це пише Reuters.

Nippon придбала партію СПГ з доставкою у вересні за ціною 41 долар за мільйон британських теплових одиниць, пише агентство з посиланням на 2 джерела, які не надали додаткових подробиць.

"Виходячи зі стандартного розміру судна LNGC (перевізник зрідженого природного газу), вартість вантажу складе від $132 до 135 млн в залежності від допустимого навантаження", - повідомило джерело.

При цьому агентство не повідомляє, у кого саме компанія придбала СПГ.

"Бідна на ресурси Японія стикається з історичним ризиком енергетичної безпеки, оскільки напруженість у відносинах з Москвою посилюється, посилюючи загрозу перебоїв у постачанні газу", - констатує Reuters.

Японія, найбільший імпортер СПГ, покладається переважно на довгострокові контракти на СПГ, які зазвичай набагато дешевші, але протягом останніх кількох місяців комунальні підприємства були змушені виходити на спотовий ринок, щоб задовольнити попит.

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Нещодавно Росія повністю захопила контроль над газонафтовим проєктом "Сахалін-2", в якому Shell і японські інвестори володіють трохи менше 50%, що посилює загрозу перебоїв у постачанні газу до Японії.

Економічна правда