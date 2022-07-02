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Нафтогаз отримав 8,5 мільярдів на імпорт газу

Субота, 2 липня 2022, 16:43 - Ілля Колдомасов

Урядове рішення про зменшення базового нормативу сплати дивідендів з 95% до 30% дозволило Нафтогазу спрямувати 8.5 мільярдів на імпорт природного газу для  проходження опалювального сезону.

Про це написав голова компанії Юрій Вітренко.

Він додав, що Нафтогаз перерахував до держбюджету ще 1,6 млрд.

"Нафтогаз має ресурс бути донором держбюджету і закумулювати кошти на закупівлю газу на наступну зиму", - сказав Вітренко.

Нагадуємо:

У березні Нафтогаз авансом перерахував до державного бюджету 2,3 млрд грн дивідендів, це 95% обсягу чистого прибутку, передбаченого фінансовим планом на 2021 рік.

Нафтогаз
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Економічна правда
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