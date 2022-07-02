Всі розділи
Укр / Рус

Нафтогаз закликав клієнтів вчасно повідомити облгазам об’єми спожитого газу

Субота, 2 липня 2022, 10:31 - Ілля Колдомасов

Нафтогаз попросив клієнтів передати дані по правильним об’ємам спожитого газу операторам ГРМ (облгазам) до 5 липня.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

"Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця", - зазначається у повідомленні.

Там також нагадали, що передати показання можна на сайті, чатботі облгазу, або за телефоном контакт-центру.

"Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ", - резюмували в Нафтогазі.

Нафтогаз
Матеріали за темою
Гроші на Вітер(енка) 28 червня 2022, 08:46
В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко 22 червня 2022, 15:36
"Нафтогаз" планує у липні подати до арбітражу на "Газпром" за скорочення транзиту 21 червня 2022, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті