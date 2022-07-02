Нафтогаз закликав клієнтів вчасно повідомити облгазам об’єми спожитого газу

Нафтогаз попросив клієнтів передати дані по правильним об’ємам спожитого газу операторам ГРМ (облгазам) до 5 липня.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

"Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця", - зазначається у повідомленні.

Там також нагадали, що передати показання можна на сайті, чатботі облгазу, або за телефоном контакт-центру.

"Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ", - резюмували в Нафтогазі.