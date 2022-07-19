У Мінцифри прокоментували чутки про "Дія Банк"

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував інформацію про роботу відомства над створенням "Дія Банку".

Про це він написав у своєму Telegram.

"За часів розвитку Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк — в цьому просто нема потреби. Держава ніколи не зробить щось крутіше. Сервіси для фінтеху — так, тут win-win", – прокоментував міністр.

Як приклад успішного кейсу він нагадав, що 13 липня українці відкрили 80 тисяч рахунків у банках онлайн, використовуючи шеринг електронного паспорта в "Дії".

"Ми за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ.

Тому нові фінтех-сервіси, так. Тут ми зробимо ще багато революційних продуктів. І скоро ви про них почуєте", – анонсував Федоров.

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ЗМІ з посиланням на джерела в Мінцифри повідомили, що відомство працює над створенням власного необанку – "Дія Банку", який допоможе залучити якомога більше українців до механізму соцвиплат з допомогою карток.