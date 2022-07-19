Російська залізниця ниє про "безпідставність" санкцій: просить ЄС скасувати обмеження

Російська держкомпанія "Російські залізниці" (ВАТ "РЖД") направила до Ради ЄС заяву про скасування введених щодо неї обмежень.

Про це РЖД повідомила в Telegram.

У російській компанії стверджують, що "санкції ЄС спрямовані на обмеження можливостей РЖД виконувати соціально значущі, гуманітарні функції і є дискримінаційними по відношенню до населення РФ".

"Крім того, вони суперечать значній кількості норм міжнародного права та актів самого ЄС.

Рада ЄС класифікує потяги як "предмети розкоші" для російських громадян та санкційними актами блокує їх постачання та ремонт. При цьому в самому ЄС залізничний транспорт позиціонується як масовий та вуглецево-нейтральний", - йдеться у позиції російського монополіста.

Там також стверджують, що Рада ЄС нібито безпідставно, "порушуючи правові принципи і норми", внесла компанію до списку санкцій, "що встановлює заборону на залучення фінансування".

У компанії також заявили про безперспективність судового оскарження санкційних актів.

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"Це рішення ґрунтується на численних випадках необ'єктивного розгляду судом ЄС звернень російських громадян та організацій", - йдеться у позиції російської компанії.

"Зважаючи на незаперечний зв'язок між правовими порушеннями та викликаною ними дискримінацією населення Росії, РЖД у заяві на адресу Ради ЄС закликає скасувати санкції, що застосовуються до неї", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у РФ у простої перебувають понад 150 тис порожніх залізничних вагонів через зміну напрямів вантажопотоків унаслідок санкцій проти Росії.

Економічна правда