Рада на час війни скасувала відповідальність за неподання фінзвітності

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7378 - він передбачає звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни.

Документ у цілому підтримали 306 народних депутатів, повідомив у Telegram перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

За його словами, дерегуляційні новації спрямовані на допомогу бізнесу під час війни.

Так, оприлюднення фінансової звітності разом з відповідними звітами за весь період неоприлюднення фінансової звітності відкладається до скасування воєнного стану (протягом трьох місяців після).

Також під час воєнного стану і трьох місяців після його закінчення бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності.

Крім цього, Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №6244, який передбачає звільнення від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні груп підприємств.

Документ підтримали 302 нардепи.

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Економічна правда