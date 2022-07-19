"Інноваційний" вагонобудівний завод у Росії продовжив тримісячний простій

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Тихвінський вагонобудівний завод у Російській Федерації, що входить до холдингу "ОВК", продовжив простій до кінця липня.

Про це повідомляє ЦТС.

З наказом про продовження періоду простою працівників підприємства ознайомили наприкінці минулого тижня. Сам документ був підписаний керуючим директором заводу 14 липня.

Завод планував відновити роботу 18 липня.

Тихвінський вагонобудівний завод пішов у перший в історії підприємства простій на початку травня. Завод називають "одним із найсучасніших підприємств" у Росії. Його пов'язують із президентом країни Володимиром Путіним. Він неодноразово відвідував підприємство, зокрема під час відкриття у 2012 році.

На заводі виробляють так звані інноваційні вагони (з підвищеним навантаженням на вісь). Їх випуск у Росії зараз утруднений через відхід з ринку європейських і американських виробників підшипників в результаті масштабної агресії Росії проти України.