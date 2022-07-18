В Україні арештували білоруські локомотиви, які перевозили товари для забезпечення армії РФ

Суд заарештував три тепловози держпідприємства "Білоруська залізниця", які транспортували окупаційні підрозділи ЗС РФ.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Київської міської прокуратури.

Орієнтовна вартість заблокованого майна становить понад 70 млн грн.

"Росія використовувала залізничну інфраструктуру Білорусі для підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну. За даними слідства, локомотиви були задіяні для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки і засобів тилового забезпечення загарбників до північних кордонів нашої країни.

У подальшому вони брали участь в бойових діях проти українських Сил оборони на території Київської та Чернігівської областей. У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження цих тепловозів на території Київщини та ідентифікували їх використання у злочинах проти України", - йдеться у повідомленні СБУ.

У прокуратурі додали, що білоруські локомотиви передали в управління АРМА.

Економічна правда