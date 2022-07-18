Автомобільний газ продовжує дешевшати

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За 15-18 липня низка українських мереж автозаправних станцій знизила ціни на автогаз.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95", передає enkorr.

Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 74 коп./л, до 33,24 грн/л. На 1,90 грн/л зменшила ціни столична мережа KLO, на 3 грн/л – "Авантаж".

На 2,37 і 1,1 грн/л, до 31,86 і 32,09 грн/л автогаз здешевшав у мережах SOCAR і Shell відповідно.

На 0,2-1,5 грн/л знизили ціни AMIC, "Приват", VostokGaz, BVS, "Катрал", "Автотранс", Chipo та інші мережі.

У середньому по країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 32,94 грн/л.