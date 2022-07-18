У Мінцифри анонсували автоматичну реєстрацію ТОВ для фізосіб

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував послугу автоматичної реєстрації ТОВ для фізосіб - запускають бета-тестування нової послуги.

Про це Федоров написав у Telegram.

"Ми віримо в Україну, як країну підприємців та робимо все, щоб максимально спростити комунікацію бізнесу з державою. Всі державні послуги мають бути простими, швидкими та людяними.

Автоматичні послуги не тільки зручні для людей, але і допомагають зекономити час державних реєстраторів. Ми порахували, що у минулому році завдяки автоФОП держреєстратори зекономили 7,2 років часу. Адже раніше на заповлення однієї заявки витрачали 21 хвилину", - зазначив міністр.

За його словами, автоматизація реєстрації ТОВ для фізичних осіб - наступний логічний крок.

Тим, хто готовий взяти участь у бета-тестуванні нової послуги, варто перейти за посиланням.

Скористатися послугою зможуть громадяни України від 18 років, які мають податковий номер та УНЗР (унікальний номер запису у реєстрі).

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Економічна правда