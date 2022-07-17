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AmWorks по-українськи: понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО

Неділя, 17 липня 2022, 15:14 - Ілля Колдомасов

Понад 4,4 тисячі роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. 

Про це повідомляє Мінекономіки.

Там зазначили, що роботу отримали майже 7,4 тисячі українців. А з початку дії програми роботодавцям виплачено 37,3 млн компенсацій. 

Нагадуємо:

Роботодавці можуть отримати державну виплату 6,5 тисяч гривень за кожного робітника з числа ВПО. Компенсація надається протягом 2 місяців з дати працевлаштування людини. 

Щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, роботодавець має відповідати таким критеріям:

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  • стояти на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • подати податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік;
  • не бути бюджетною організацією або фондом соціального страхування.

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Економічна правда
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