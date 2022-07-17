AmWorks по-українськи: понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
Неділя, 17 липня 2022, 15:14 -
Понад 4,4 тисячі роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Там зазначили, що роботу отримали майже 7,4 тисячі українців. А з початку дії програми роботодавцям виплачено 37,3 млн компенсацій.
Нагадуємо:
Роботодавці можуть отримати державну виплату 6,5 тисяч гривень за кожного робітника з числа ВПО. Компенсація надається протягом 2 місяців з дати працевлаштування людини.
Щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, роботодавець має відповідати таким критеріям:
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- стояти на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- подати податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік;
- не бути бюджетною організацією або фондом соціального страхування.