Мінкульт оцінює скорочення ринку реклами на понад 70%

Міністр культури та інфорполітики Олександр Ткаченко заявив, що через велику війну рекламний ринок в Україні впав на понад 70%.

Про це він сказав в телемарафону, передає Укрінформ.

Раніше повідомлялося, що обсяг телевізійного рекламного ринку України в березні скоротився до нуля з більш як 888 млн у лютому.

У червні ринок реклами становить 12% від показників лютого – 106,5 млн. "Все залежить від розвитку ситуації на фронті. Якщо не буде подальшого погіршення та з урахуванням успішних січня – лютого 2022 року, ми оцінюємо, що за підсумками року зможемо вийти на 35–40% від 2021 року", - зазначили у Razom Group.