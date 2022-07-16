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За два тижні без пільгового режиму розмитнення завезли понад 5 тисяч автівок

Субота, 16 липня 2022, 11:13 - Ілля Колдомасов

За два тижні з моменту закінчення пільги на розмитнення (з 01-14 липня) в Україну завезли 5020 автівок. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

З них 1371 нових авто і 3649 вживаних. Сума сплати до бюджету за ці два тижні склала 663 млн.

Нагадуємо:

З 1 квітня 2022 року українці могли розмитнювати автівки без сплати податків. Депутати 21 червня скасували це рішення та повернули звичайне оподаткування, яке починає працювати з 1 липня.

За цей час було завезено понад 120 тисяч автівок.

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Економічна правда
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