За два тижні без пільгового режиму розмитнення завезли понад 5 тисяч автівок
Субота, 16 липня 2022, 11:13 -
За два тижні з моменту закінчення пільги на розмитнення (з 01-14 липня) в Україну завезли 5020 автівок.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
З них 1371 нових авто і 3649 вживаних. Сума сплати до бюджету за ці два тижні склала 663 млн.
Нагадуємо:
З 1 квітня 2022 року українці могли розмитнювати автівки без сплати податків. Депутати 21 червня скасували це рішення та повернули звичайне оподаткування, яке починає працювати з 1 липня.
За цей час було завезено понад 120 тисяч автівок.