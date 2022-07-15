Місцеві бюджети отримують більше податків, ніж до війни: як це пояснюється

У червні до місцевих бюджетів надійшло 30,5 мільярда гривень податкових надходжень, така тенденція спостерігається з січня.

Про це йдеться у огляді "Вокс Україна".

Аналітики зазначають, що загалом за І півріччя надійшло 173,8 млрд грн, що на 18,4 млрд грн (11,8%) більше січня – червня 2021 року.

Основними причинами залишаються інфляція та збільшення виплат військовослужбовцям, що впливає на податок на доходи фізичних осіб, основна частка якого йде в місцеві бюджети.

Додаткові доходи місцеві бюджети отримали також від єдиного податку. Серед іншого й через запровадження розширеної системи спрощеного оподаткування зі ставкою 2% не лише для малих підприємств.

"Втім, якщо інфляційний чинник, імовірно, буде важливим для отримання доходів протягом всього року, то після підписання проєкту Закону 7251 підприємства не будуть виплачувати зарплату мобілізованим працівникам, що призводить до ризику зниження надходжень від ПДФО", – йдеться у статті.

Аналітики нагадали, що до цього чинною залишається норма, яка зобов’язує роботодавця виплачувати працівникам, які несуть службу в ЗСУ, середньомісячну зарплату. Тобто військові отримували грошове забезпечення військовослужбовців та зарплату за своїм місцем праці, обидві виплати оподатковувались ПДФО.

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У видатках місцевих бюджетів традиційно головну частку становлять видатки на освіту (55%).

При цьому, за даними Мінфіну, станом на 1 червня накопичені залишки освітньої субвенції у місцевих бюджетах загальним обсягом 10 млрд грн. Ці кошти повинні не "простоювати", а ефективно працювати на підтримку галузі освіти, особливо в складний для публічних фінансів період, йдеться у статті.