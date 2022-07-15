Третина членів Військово-промислової комісії, яку очолює Путін, не під санкціями – аналітики

Під санкції Європейського Союзу не потрапили семеро членів Військово-промислової комісії РФ, з яких пʼятеро також не перебувають під санкціями США та Великої Британії.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти Росії.

Зокрема, під санкції ЄС не потрапили:

Антон Силуанов (міністр фінансів РФ); Денис Мантуров (міністр промисловості та торгівлі РФ); Алєксєй Криворучко (заступник міністра оборони РФ); Юрій Борисов (заступник голови уряду РФ); ВІДЕО ДНЯ Алєксєй Лихачов (генеральний директор "Росатому"); Максим Орєшкін (економічний радник президента РФ Володимира Путіна); Ігор Артемʼєв (колишній голова Федеральної антимонопольної служби, помічник голови уряду РФ).

З них санкції Великої Британії не торкнулися пʼятьох членів комісії. Санкції накладені лише на Алєксєя Криворучка та Максима Орєшкіна.

У свою чергу під санкції США не потрапили Борисов, Лихачов, Мантуров, Орєшкін та Артемʼєв.

Водночас під українські санкції не потрапили троє членів комісії, серед яких Криворучко, Орєшкін та Артемʼєв.

Військово-промислова комісія координує діяльність органів виконавчої влади з питань реалізації основ військово-технічної політики РФ та основ державної політики в галузі розвитку оборонно-промислового комплексу. Вона займається розвитком оборонно-промислового комплексу, мобілізаційною підготовкою економіки держави, виробництвом озброєння, спецтехніки та формуванням державного оборонного замовлення.

Комісія складається з 18 осіб. Очолює її Володимир Путін.

Економічна правда