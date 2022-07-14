Потрапили під санкції США: топова бізнес-школа відмовилася від допомоги родичів російського олігарха Тимченка

Одна з провідних світових бізнес-шкіл INSEAD у червні збиралася вручити нагороди за щедрі пожертвування доньки та зятю російського олігарха Геннадія Тимченка – Ксенії та Глібу Франкам, але передумала через потрапляння їх під санкції США.

Про це йдеться у статті "Дрон Медіа".

Ксенія Франк – дочка мільярдера та засновника міжнародної приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадія Тимченка, якого ЗМІ часто називають другом президента РФ Володимира Путіна.

Вона обіймає посаду голови наглядової ради благодійного фонду своїх батьків Олени та Геннадія Тимченків, а також входить до ради директорів компанії "Трансойл", співвласником якої є її батько.

Її чоловік Гліб Франк – син екс-міністра транспорту Росії Сергія Франка, нині голови ради директорів державної судноплавної компанії "Совкомфлот".

Наприкінці березня Ксенія Франк із чоловіком Глібом потрапила до санкційного списку США, а в травні – до списків санкцій Японії та Канади. При цьому їй вдалося уникнути включення до списку санкцій Євросоюзу.

У 2020 році Ксенія та Гліб Франк заснували стипендію для росіян, пожертвувавши до стипендіального фонду школи INSEAD 100 тис. євро. INSEAD входить до трійки найкращих бізнес-шкіл за програмами MBA за версією газети Financial Times, а у 2016, 2017, 2021 роках вона очолювала рейтинг. Ксенія та Гліб Франк здобули ступінь MBA і пройшли в ній курс для керівників.

ВІДЕО ДНЯ

За останні роки Ксенія та Гліб Франк вносили пожертвування до стипендіального фонду для росіян. Перерахувавши школі 100 тис. євро на започаткування іменної стипендії, вони стали володарями премії "Платинова саламандра".

Планувалося, що церемонія, на якій Франкам мали вручити статуетки "Платинових Саламандр", пройде 2020 року. Але через пандемію COVID-19 вона не відбулася ні в 2020, ні в 2021 році і нагородження Франків перенесли на червень 2022 року.

Журналісти видання з'ясували, що адміністрація INSEAD збиралася вручити Франкам "Платинових Саламандр" 10-12 червня - під час одного з уікендів, в якому INSEAD проводить заходи, присвячені зустрічі випускників у своєму кампусі у палаці Фонтебло. Нині ж новина про засновану Франками стипендію видалена із сайту INSEAD, але залишилася в кеші.

У пресслужбі бізнес-школи розповіли, що видалити її вирішили "у світлі подій, що відбуваються в Україні". Також через це INSEAD оголосила, що російські компанії не матимуть змоги брати участь в освітніх програмах для керівників.

Запрошення Франків було відкликано після того, як пара потрапила до списку санкцій США. А також їхні імена прибрали з назви їхньої стипендії, але сам фінансовий фонд залишили. Пізніше, з огляду на санкції США щодо подружжя, INSEAD вирішила більше не приймати жодних грошей від Франків.