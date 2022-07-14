МВФ очікує, що Україна продовжить платити за боргами

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Україна акуратно обслуговує свій держборг, і в Міжнародному валютному фонді очікують, що така ситуація триватиме.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна акуратно обслуговує свій борг. І ми очікуємо, що це триватиме", – сказав Райс.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про відсутність рекомендації Україні запитати заморожування платежів абощо, Райс зазначив, що він не має жодної іншої позиції, крім заявленої вище.

Представник МВФ нагадав, що фонд на початку війни надав Україні кредит 1,4 млрд доларів і підтримує за рахунок розподілу спеціальних прав запозичень. Він уточнив, що фонд створив спеціальний рахунок під своїм адмініструванням для донорів для підтримки України, яким скористалися Канада, Німеччина, Нідерланди.

"Ми очікуємо більшого найближчими днями", – додав Райс.

Він наголосив, що МВФ розглядає грантове фінансування як пріоритет із погляду фінансування України просто зараз.

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"У короткостроковій перспективі це найкраща форма допомоги, яку може надати міжнародна спільноті у світлі військової ситуації та характеру потрясінь. І це дало б змогу українському уряду продовжувати свою діяльність без додаткових боргів", – підсумував представник фонду.

Нагадуємо:

Bloomberg з посиланням на джерела писав, що Україна вивчає можливість реструктуризації боргу на тлі обмежених джерел фінансування бюджету в умовах війни.