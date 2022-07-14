Київрада підтримала створення заказника в Протасовому Ярі

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Депутати Київської міської ради ухвалили створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового яру в Солом’янському районі столиці.

Про це повідомила громадська організація "Захистимо Протасів яр" на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно 85 депутатів Київради підтримали це рішення. Дякуємо вам за сміливість і підтримку громади", – йдеться в повідомленні.

Активісти усвідомлюють, що одним рішенням на папері заказник не створити. Але висловили готовність працювати над реалізацією цього рішення та за потреби відстоювати його.

Згідно з проєктом рішення Комісії з містобудування, архітектури та земельних відносин, ландшафтним заказником місцевого значення оголосили територію орієнтовною площею в 21,6859 га у Солом'янському районі столиці.

У підготовці проєкту цього рішення брав участь активіст, лідер ГО "Захистимо Протасів яр" Роман Ратушний. Він боровся за збереження Протасового яру зеленою зоною столиці та виступав проти забудови ділянки. На початку червня загинув на фронті поблизу Ізюма Харківської області.

Проєкт рішення про створення ландшафтного заказника у Протасовому яру зареєстрували в листопаді 2021 року. Після того, як суди остаточно визнали недійсним договір суборенди у Протасовому Яру, було узгоджено пропозиції до цього проєкту. Рішення зобов'язує забудовника, компанію "Бора", змінити цільове призначення ділянки.

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Київрада перевела ділянку до території житлової та громадської забудови у 2007 році, за мерства Леоніда Черновецького. Повʼязана з бізнесменом Геннадієм Корбаном дніпровська компанія "Дайтона Груп", яка отримала ділянку в суборенду від фірми "Бора", планувала збудувати там три 30-поверхівки ЖК Tourbillon.

Економічна правда