Ціни на квартири в Україні зросли на 10% за три місяці – OLX

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Порівняно з початком року вартість квадратного метра на вторинному ринку нерухомості зросла на 8%, на первинному – на 11%.

Про це йдеться в пресрелізі OLX.Нерухомість.

Так, якщо в січні середні ціни на вторинному ринку України були на рівні 17,6 тис грн/м², то в липні ця сума становить вже 19,1 тис грн/м².

Середня вартість квадратного метра в новобудові зараз коштуватиме 25,5 тис грн/м², що на 2,5 тис грн більше, ніж на початку року до великої війни.

На фінальну ціну квартири впливають різні фактори: локація, інфраструктура, поверх, планування, оздоблення та інше. У мебльованому будинку на вторинному ринку середня ціна квадратного метра становить 24,3 тис грн, у новобудові доведеться викласти майже вдвічі більше – 44,8 тис грн.

Найнижча середня ціна квадратного метра станом на липень у новобудовах Івано-Франківської області – 17,8 тис гривень. Серед областей із доступними цінами також Хмельницька (18,8 тис грн/м²) та Сумська (19,6 тис грн/м²).

Найвищі ціни у Київській (30,5 тис грн/м²), Львівській (33,6 тис грн/м²) та Дніпропетровській (33,6 тис грн/м²) областях.

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На вторинному ринку найвигідніша ціна за квадратний метр у Сумській (13 тис грн/м²), Дніпропетровській (16,4 тис грн/м²) та Івано-Франківській областях (16,4 тис грн/м²).

Найдорожче житло у Київській (34,7 тис грн/м²), Львівській (27,5 тис грн/м²), Вінницькій (24,8 тис грн/м²) та Чернівецькій (24,6 тис грн/м²) областях.

Економічна правда