Антимонопольники можуть почати перевірку щодо цін на пальне на АЗС

В Антимонопольному комітеті допускають, що після завершення дослідження щодо причин дефіциту пального на АЗС розпочнеться нове – щодо цін на нього.

Про це повідомила пресслужба Комітету з посиланням на голову АМКУ Ольгу Піщанську.

Вона зауважила, що до Комітету надійшло чимало скарг на завищені, як стверджують скаржники, роздрібні ціни на АЗС.

Щодо розслідування причин дефіциту пального на ринку, зазначила вона, хоча його дійсно могли спричинити наслідки війни, Комітет "автоматично не виключає існування й інших, суб’єктивних факторів, що могли поглибити кризу".

За словами Піщанської, зараз постачальникам вдалося частково вирішити проблему з насиченістю ринку, однак для його стабілізації необхідно забезпечення надійної диверсифікації джерел постачання пального, відновлення виробництва нафтопродуктів українськими НПЗ, створення стратегічних запасів, введення в дію сучасного моніторингу ринку тощо.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет розпочав дослідження критичної ситуації на ринку пального – перевірить, чи є об’єктивні причини для обмеження продажів на АЗС, чи на ринку мала місце змова.