Приватбанк майже вдвічі скоротив прибуток за першу половину року

Війна зумовила скорочення прибутку державного Приватбанку майже вдвічі: за перші пів року банк отримав 6,3 млрд грн у порівнянні з 11,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

За період війни обсяги недоотриманих доходів від банківської діяльності, перш за все доходів від комісійних операцій та процентних доходів за кредитами, оцінюється на рівні 5,5 млрд грн.

У банку зазначають, що фінансовий стан більшості клієнтів та їхні можливості обслуговувати свої кредити зумовлює підвищені кредитні ризики та необхідність формування суттєвих резервів під них – за пів року сформовано резерви обсягом 6,9 млрд грн. При цьому рівень проблемних кредитів ще не до кінця визначений як на рівні Приватбанку, так і на рівні всієї банківської системи.

Крім того, кажуть в Приваті, банк адаптувався до нової реальності: банк змін скоротити операційні витрати на 11% за пів року. Це скорочення враховує додаткові витрати на забезпечення надійності ІТ-систем банку та переведення їх на хмарну архітектуру, а також системні заходи задля підтримки та релокації співробітників.

Також з початку війни банк направив понад 70 млн гривень на благодійність у вигляді адресної допомоги захисникам України.

За перше півріччя кредитний портфель банку (без кредитів, пов’язаних з ексвласниками), збільшився на 16%. Банк прокредитував сільгоспвиробників та критично важливий для економіки бізнесу на суму 9,1 млрд грн, а фізичних осіб – на 3,5 млрд грн. Банк розробив програми реструктуризації як для масового сегменту, так і для корпоративних клієнтів.

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Зазначається, що ПриватБанк наростив обсяги коштів клієнтів на 61 млрд грн, або на 19%. На тлі воєнних дій строкові депозити мають тенденцію до зменшення (-12,6%), натомість залишки на поточних рахунках клієнтів зросли на 34%, або на 73,8 млрд грн.







