У разі руйнування: уряд виділив 1,4 мільярда на обладнання для комунальних послуг

Уряд виділив 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, аби в разі руйнування росіянами критичної інфраструктури населенні пункти мали тепло та воду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, йдеться про закупівлю пересувних котелень, дизельних генераторів, систем очищення води, насосних станцій і про багато інших речей, які будуть потрібні на екстрений випадок.

Він зазначив, що росіяни свідомо знищують критичну інфраструктуру, зокрема – об’єкти водо-, електро- й теплопостачання, тож уряд готується до всіх можливих сценаріїв.

Також на виїзному засіданні в Чернігівській області уряд створив Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами. Він працюватиме по всій країні, аби максимально швидко відбудовувати пошкоджені об’єкти усієї інфраструктури, зокрема житла.

Шмигаль зауважив, що уряд вже розподілив по регіонах 2,3 млрд грн, аби терміново відновити критичну інфраструктуру. У пʼяти областях вже підготовлено технічну й проєктну документацію для відбудови 1700 об’єктів: котелень, шкіл, дитячих садочків, лікарень, житлових й адміністративних будівель тощо.