90-ті наближаються. Російський уряд готовий повернути бартер замість доларів

Mikhail Svetlov/Getty Images

Мінфін Російської Федерації не заперечує проти бартеру замість розрахунків у валютах недружніх країн.

Про це розповів в інтерв'ю "Ведомостям" міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

За його словами, в уряді бачать ризики припливу виручки в доларах та євро і вживають заходів для того, щоб їх мінімізувати. Головний інструмент – переводити на рублі платежі у зовнішній торгівлі за максимально широким контуром товарів, уточнив Силуанов.

Але, за його словами, є альтернативні варіанти розрахунків.

"Очевидно, що розрахунки в євро чи доларах для нас неприйнятні. Залишаються рублі або валюта, якій ми довіряємо, або імпорт, який нам цікавий", – заявив Силуанов.

"Ми не плануємо переходити на бартер, але якщо наші компанії домовлятимуться про товарообмінні операції через облік у національній валюті, ми не цьому перешкоджатимемо", – сказав міністр.

Для спрощення бартеру можлива організація централізованого клірингу, додав Силуанов.