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Інфляція в Німеччині почала сповільнюватися

Середа, 13 липня 2022, 11:04 - Cергій Мельник
 
Andreas Arnold/picture alliance via Getty Images

Споживчі ціни у Німеччині у червні збільшилися на 8,2% у річному вираженні. У щомісячному вираженні ціни знизилися на 0,1%.

Про це свідчать остаточні дані Федерального статистичного управління країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Динаміка обох показників збіглася з попередньо оголошеними даними та середніми прогнозами аналітиків, опитаних Trading Economics.

У травні споживчі ціни у ФРН зросли на 8,7% у річному та на 1,1% у помісячному вираженні.

Інфляція в країні почала сповільнюватися після вжиття на початку червня урядових заходів щодо боротьби зі зростанням цін, які включають скорочення податків на пальне, зазначається в доповіді Destatis.

інфляція Німеччина
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Економічна правда
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